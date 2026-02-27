Chime Financial A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Chime Financial A stellte am 25.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Chime Financial A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 596,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 475,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -4,270 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Chime Financial A ein EPS von -0,070 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 36,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,60 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 2,19 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at