Chime Financia a Aktie

WKN DE: A414SZ / ISIN: US16935C1099

Chime Financial Stock Lands New $129 Million Bet Despite Tepid Post-IPO Performance

On January 29, Ashton Thomas Private Wealth disclosed a new position in Chime Financial (NASDAQ:CHYM), acquiring 5.13 million shares worth $129.1 million based on quarter-end pricing.According to an SEC filing dated January 29, Ashton Thomas Private Wealth initiated a new position in Chime Financial (NASDAQ:CHYM) by purchasing 5,128,770 shares. The quarter-end value of the stake totaled $129.1 million.This new position represents 3.1% of the fund’s 13F reportable assets under management.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
