Chime Is Down 27% From Its IPO Price, Yet Posting 29% Revenue Growth: Why This New $15 Million Bet Stands Out

On February 13, 2026, Ranger Investment Management disclosed a new position in Chime Financial (NASDAQ:CHYM), acquiring 591,255 shares in a trade estimated at $14.88 million.According to the SEC filing dated February 13, 2026, Ranger Investment Management, L.P. initiated a new position in Chime Financial by acquiring 591,255 shares. The quarter-end value of this position stood at $14.88 million.As of February 13, 2026, shares of Chime Financial were priced at $19.69, down about 27% from their $27 offering price in June.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
