Chime Stock Down 15% Since June IPO, but One Fund Just Disclosed an $11 Million Bet on Shares
On February 17, 2026, Tenzing Global Management disclosed a new position in Chime Financial (NASDAQ:CHYM), acquiring 450,000 shares worth $11.33 million.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 17, 2026, Tenzing Global Management initiated a new stake in Chime Financial (NASDAQ:CHYM), acquiring 450,000 shares. The quarter-end value of the position also stood at $11.33 million, reflecting the new purchase.Chime Financial operates at scale as a leading U.S. fintech, serving over a thousand employees and a large customer base through its digital banking platform. The company's strategy centers on providing accessible, low-cost banking alternatives to traditional institutions, with a focus on underserved segments. Chime Financial's competitive edge lies in its streamlined, mobile-first approach and its ability to monetize customer activity through interchange revenue, rather than account fees.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
