Chimera Investment Aktie
WKN DE: A14Q9D / ISIN: US16934Q2084
11.02.2026 12:59:42
Chimera Investment Corp. Full Year Profit Rises
(RTTNews) - Chimera Investment Corp. (CIM) released earnings for its full year that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $144.46 million, or $1.72 per share. This compares with $90.32 million, or $1.10 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 7.9% to $821.34 million from $760.95 million last year.
Chimera Investment Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $144.46 Mln. vs. $90.32 Mln. last year. -EPS: $1.72 vs. $1.10 last year. -Revenue: $821.34 Mln vs. $760.95 Mln last year.
Nachrichten zu Chimera Investment Corp
Analysen zu Chimera Investment Corp
