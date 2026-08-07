Chimera Investment hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Chimera Investment hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,170 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 250,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Chimera Investment einen Umsatz von 198,3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at