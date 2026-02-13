|
Chimera Investment hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Chimera Investment hat am 11.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -2,040 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite standen 209,3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 201,3 Millionen USD umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,72 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,10 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahr hat Chimera Investment im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 820,77 Millionen USD. Im Vorjahr waren 770,22 Millionen USD in den Büchern gestanden.
