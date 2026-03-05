|
05.03.2026 06:31:28
Chimimport AD hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Chimimport AD hat am 02.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,02 EUR, nach 0,060 EUR im Vorjahresvergleich.
Mit einem Umsatz von 145,0 Millionen EUR, gegenüber 266,8 Millionen EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 45,66 Prozent präsentiert.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,250 EUR. Im letzten Jahr hatte Chimimport AD einen Gewinn von 0,230 EUR je Aktie eingefahren.
Mit einem Umsatz von 559,45 Millionen EUR, gegenüber 658,93 Millionen EUR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 15,10 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at

