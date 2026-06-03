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03.06.2026 06:31:29
Chimimport AD präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Chimimport AD gab am 01.06.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Chimimport AD hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,100 EUR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 127,2 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 110,4 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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