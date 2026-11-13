CHIMNEY gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CHIMNEY hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 8,20 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CHIMNEY 1,98 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 6,65 Milliarden JPY gegenüber 6,40 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at