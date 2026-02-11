CHIMNEY mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CHIMNEY hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 21,73 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 21,63 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 7,13 Milliarden JPY gegenüber 7,06 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at