CHIMNEY stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CHIMNEY lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 3,48 JPY gegenüber 3,29 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,39 Prozent auf 6,65 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at