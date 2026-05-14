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14.05.2026 06:31:29
Chin-Poon Industrial gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Chin-Poon Industrial hat sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,62 TWD, nach 0,520 TWD im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,61 Prozent auf 4,06 Milliarden TWD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,84 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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