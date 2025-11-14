Chin-Poon Industrial hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Chin-Poon Industrial lud am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,19 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,660 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,86 Milliarden TWD – eine Minderung von 5,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,07 Milliarden TWD eingefahren.

Redaktion finanzen.at