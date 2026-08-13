Chin-Poon Industrial hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Chin-Poon Industrial lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,45 TWD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chin-Poon Industrial 0,250 TWD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Chin-Poon Industrial 4,24 Milliarden TWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,09 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at