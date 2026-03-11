Chin-Poon Industrial: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Chin-Poon Industrial hat am 10.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 TWD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,520 TWD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 3,99 Milliarden TWD – das entspricht einem Abschlag von 0,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,02 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,60 TWD präsentiert. Im Vorjahr hatte Chin-Poon Industrial ein EPS von 2,85 TWD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 3,51 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 15,78 Milliarden TWD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 16,36 Milliarden TWD umgesetzt.

