Chin Teck Plantations Bhd: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Chin Teck Plantations Bhd präsentierte in der am 28.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,37 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,360 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Chin Teck Plantations Bhd 87,7 Millionen MYR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 73,2 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at