Chin Teck Plantations Bhd gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Chin Teck Plantations Bhd hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,21 MYR gegenüber 0,380 MYR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 59,0 Millionen MYR – das entspricht einem Abschlag von 26,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 80,2 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at