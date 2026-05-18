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18.05.2026 06:31:29
Chin Yang Chemical gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Chin Yang Chemical hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal -60,000 KRW je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz wurden 5,62 Milliarden KRW gegenüber 5,09 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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