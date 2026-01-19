|
Chin Yang Chemical hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Chin Yang Chemical hat am 16.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 40,38 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Chin Yang Chemical -91,000 KRW je Aktie verdient.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 27,23 Prozent auf 4,60 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,32 Milliarden KRW gelegen.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 35,39 KRW. Im Vorjahr waren -270,000 KRW je Aktie erzielt worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 24,31 Prozent auf 18,56 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 24,53 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
