17.08.2026 06:31:29

Chin Yang Chemical hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Chin Yang Chemical hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 12,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 9,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 5,31 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,42 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

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