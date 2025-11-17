|
Chin Yang Chemical informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Chin Yang Chemical hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 46,00 KRW. Im letzten Jahr hatte Chin Yang Chemical einen Gewinn von -81,000 KRW je Aktie eingefahren.
Chin Yang Chemical hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,45 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 33,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,21 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
