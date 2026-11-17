Chin Yang Chemical hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das vergangene Quartal hat Chin Yang Chemical mit einem Umsatz von insgesamt 5,66 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,45 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 63,74 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at