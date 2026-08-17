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17.08.2026 06:31:29
CHIN YANG INDUSTRY: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
CHIN YANG INDUSTRY ließ sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CHIN YANG INDUSTRY die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 89,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 167,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat CHIN YANG INDUSTRY 23,69 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 24,25 Milliarden KRW umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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