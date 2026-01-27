27.01.2026 06:31:28

CHIN YANG INDUSTRY mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CHIN YANG INDUSTRY hat am 26.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 66,22 KRW, nach 115,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat CHIN YANG INDUSTRY 21,41 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 23,68 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 521,29 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatte CHIN YANG INDUSTRY ein EPS von 773,00 KRW je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,01 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 91,76 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 88,22 Milliarden KRW im Vorjahr.

