CHIN YANG INDUSTRY: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

CHIN YANG INDUSTRY hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 164,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 340,00 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23,54 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22,01 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at