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18.05.2026 06:31:29
CHIN YANG INDUSTRY stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
CHIN YANG INDUSTRY veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 112,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 124,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,51 Prozent auf 22,21 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte CHIN YANG INDUSTRY 22,55 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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