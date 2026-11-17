CHIN YANG INDUSTRY lud am 16.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 81,00 KRW gegenüber 164,00 KRW im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 23,64 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23,54 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at