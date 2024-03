China - Gleichbehandlung für ausländisch finanzierte Unternehmen

Peking (Reuters) - China wird die Gleichbehandlung von mit ausländischem Kapital finanzierten Unternehmen im Land sicherstellen.

Dies sagte die stellvertretende chinesische Handelsministerin Guo Tingting am Montag auf dem China Development Forum in Peking. "China wird die gleiche Behandlung für ausländische Unternehmen wie für inländische Firmen in vollem Umfang garantieren, so dass mehr ausländische Unternehmen vertrauensvoll und unbesorgt in China investieren können",sagte Guo.

China werde die Öffnung nach außen auf hohem Niveau weiterführen und größere Marktchancen schaffen. Zudem werde China das multilaterale Handelssystem mit der Welthandelsorganisation (WTO)als Kernstück entschlossen verteidigen.

Mehr als 100 ausländische Führungskräfte und Investoren haben am 24. und 25. März an dem Forum und einer Reihe kleinerer Klausurtagungen mit chinesischen Beamten teilgenommen.

Die ausländischen Direktinvestitionen in China waren im vergangenen Jahr um 8 Prozent zurückgegangen. Die chinesischen Behörden haben seitdem ihre Bemühungen verstärkt, ausländische Investoren anzuziehen.

Premierminister Li Qiang hatte am Sonntag bereits angekündigt, China werde seine Bemühungen fortsetzen, ein erstklassiges Geschäftsumfeld zu schaffen und Unternehmen aus der ganzen Welt zu Investitionen im Land zu bewegen.

(Berichte von Liangping Gao, Jing Xu und Ryan Woo, geschrieben von Esther Blank)