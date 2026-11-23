South China Holdings LtdShs Aktie
WKN: 590116 / ISIN: KYG8278Z1458
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23.11.2026 10:23:22
China, ASEAN countries struggle over South China Sea code of conduct
The Philippines wanted a South China Sea code of conduct in place by 2026. But persistent disagreements between China and ASEAN countries are slowing progress toward a deal.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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