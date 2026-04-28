BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
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28.04.2026 15:55:00
China: Autobauer BYD erleidet herben Gewinneinbruch
BYD ist der weltweit größte E-Auto-Hersteller, in Europa baut das Unternehmen seinen Fußabdruck schrittweise aus. Auf dem Heimatmarkt leidet der chinesische Hersteller aber unter dem Druck der Konkurrenten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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