Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
29.12.2025 12:30:00
China: Autobauer BYD überholt Tesla bei Verkäufen von Elektrofahrzeugen
Wegen Elon Musks politischem Engagement haben Teslas Verkäufe vor allem in Europa nachgelassen. BYD, die Konkurrenz aus China, hat nun deutlich mehr Autos verkauft als der US-Autohersteller.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
