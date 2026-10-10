CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
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11.10.2026 00:27:26
China, EU reach deal to 'moderate' China's car exports to EU
An agreement between the EU and China would reduce exports of Chinese electric and plug-in hybrid cars to the 27-member European bloc by up to 50%, according to the EU trade envoy.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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