KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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09.06.2026 11:44:00
China: KI-Boom lässt Exporte im Mai deutlich steigen
China hat im Mai deutlich mehr Waren in die Welt verkauft, erneut auch nach Deutschland. Dennoch hat das Land große wirtschaftliche Probleme.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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