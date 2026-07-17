People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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17.07.2026 12:03:21
China: Landslide buries buildings, traps people
An undetermined number of people have been reported trapped under a landslide in southwest China. Rescue efforts are ongoing.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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