NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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04.05.2026 18:06:00
China: Nvidia bei 0 Prozent KI-Anteil, Huawei baut aus
Huawei will offenbar mehr KI-Beschleuniger für China produzieren. Nvidia-Chef Jensen Huang beklagt sich über die Praktiken der US-Regierung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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