Sea Aktie

Sea für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005

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21.07.2026 11:55:20

China, Philippines clash in South China Sea ahead of ASEAN meeting

China and the Philippines traded accusations after a violent altercation between navy personnel in the disputed South China Sea. The incident heightened tensions ahead of a major diplomatic summit in Manila.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Der heimische Markt bewegte sich am Dienstag nach oben. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. An den Märkten in Asien ging es überwiegend nach oben.
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