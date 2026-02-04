04.02.2026 13:28:00

China: Supermarktriese Sun Art ‌Retail Group meldet Verschwinden von Chefin

Immer wieder verschwinden in China plötzlich Topmanager von Großkonzernen. Die Fälle sind rätselhaft – so auch der aktuellste: Die Vorstandschefin eines Supermarktriesen ist angeblich wie vom Erdboden verschluckt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
