Oliver Aktie

Oliver für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 877357 / ISIN: JP3200600009

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22.03.2026 10:05:00

China: VW-Chef Oliver Blume lobt chinesische Planwirtschaft

Das Geschäftsmodell in Deutschland »funktioniert nicht mehr«: VW-Chef Oliver Blume hat den harten Sanierungskurs beim Autokonzern verteidigt. Lobende Worte findet er dagegen für China.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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