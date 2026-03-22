Oliver Aktie
WKN: 877357 / ISIN: JP3200600009
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22.03.2026 10:05:00
China: VW-Chef Oliver Blume lobt chinesische Planwirtschaft
Das Geschäftsmodell in Deutschland »funktioniert nicht mehr«: VW-Chef Oliver Blume hat den harten Sanierungskurs beim Autokonzern verteidigt. Lobende Worte findet er dagegen für China.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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