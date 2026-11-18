Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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18.11.2026 07:04:50
China AI stocks, hyperscalers hit by signs of tougher US tech curbs
The country’s stock benchmark falls near 16-month lows as ex-Nvidia CEO Jensen Huang’s fall from grace signals heightened Sino-US tensionsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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