China Aircraft Leasing Group Holdings Aktie
WKN DE: A117JT / ISIN: KYG211241057
|
30.12.2025 13:20:37
China Aircraft Leasing To Buy 30 Airbus A320neo Family Aircraft
(RTTNews) - China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd. (1848.HK, CFRLF) on Tuesday said its wholly owned subsidiary British Virgin Islands entity has agreed to purchase 30 Airbus A320neo family aircraft from Airbus S.A.S., a wholly owned operating subsidiary of Airbus SE (AIR.PA, EADSY).
The company said aircraft are expected to be delivered in stages through 2033.
The agreement was signed on December 30, after trading hours.
The transaction qualifies as a Qualified Aircraft Leasing Activity under Hong Kong listing rules.
China Aircraft Leasing closed trading 0.66% lesser at HK$4.550 on the Hong Kong Stock Exchange.
Airbus SE is currently trading 0.69% higher at EUR 197.36 on the Paris Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu China Aircraft Leasing Group Holdings Ltdmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu China Aircraft Leasing Group Holdings Ltdmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd
|0,58
|1,84%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVerkürzter Handel: ATX beendet letzten Börsentag 2025 mit Rekord -- DAX schließt fester -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Dienstag deutliche Gewinne. Der DAX präsentierte sich ebenfalls fester. Die US-Börsen notieren kaum verändert. Asiens Börsen fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.