China Airlines hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

China Airlines hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 TWD, nach 0,630 TWD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 63,82 Milliarden TWD – ein Plus von 24,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem China Airlines 51,33 Milliarden TWD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at