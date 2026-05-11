China Airlines legte Quartalsergebnis vor

China Airlines hat am 08.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,85 TWD. Im Vorjahresviertel waren 0,690 TWD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 57,00 Milliarden TWD umgesetzt, gegenüber 52,77 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at