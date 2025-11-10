China Airlines: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

China Airlines hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 0,49 TWD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei China Airlines noch ein Gewinn pro Aktie von 0,630 TWD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,20 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 50,87 Milliarden TWD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 52,02 Milliarden TWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at