China Airlines veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
China Airlines hat sich am 11.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,61 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,670 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,29 Prozent auf 54,16 Milliarden TWD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 52,95 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 2,42 TWD beziffert. Im Jahr zuvor waren 2,38 TWD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,58 Prozent auf 209,14 Milliarden TWD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 203,88 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.
