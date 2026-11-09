China Airlines: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

China Airlines hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 TWD. Im Vorjahresviertel waren 0,490 TWD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 65,12 Milliarden TWD – ein Plus von 28,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem China Airlines 50,87 Milliarden TWD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at