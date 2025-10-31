China Aluminum International Engineering A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

China Aluminum International Engineering A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,01 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

China Aluminum International Engineering A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,52 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,43 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

