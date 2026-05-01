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01.05.2026 06:31:29
China Aluminum International Engineering A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
China Aluminum International Engineering A hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,03 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,020 CNY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,32 Milliarden CNY – eine Minderung von 10,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,80 Milliarden CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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