China Aluminum International Engineering: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

China Aluminum International Engineering hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,03 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,020 HKD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,87 Milliarden HKD – das entspricht einem Minus von 5,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,14 Milliarden HKD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at