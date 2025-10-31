China Aluminum International Engineering stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

China Aluminum International Engineering präsentierte am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,01 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,91 Milliarden HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,03 Milliarden HKD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at